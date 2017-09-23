日前發起上凱道 北港武德宮祭孔...小英送花

北港武德宮今天舉行祭孔大典，總統蔡英文以民進黨主席名義送花致賀。（記者黃淑莉攝）

2017-09-23 15:56

［記者黃淑莉／雲林報導］北港武德宮發起「史上最大科．眾神上凱道」活動結束後，武德宮對外第一場大型活動祭孔大典今天在該宮廣天大道院舉行，除儀式循古禮外，總統蔡英文以民進黨主席名義送花致意，雲林縣長李進勇更是全程參與。

農曆8月18日為大成至聖先師孔子壽誕，武德宮每年都會舉辦祭孔大典，邀請北港鎮轄內學子參加，擔任正獻官、分獻官人員都著漢服戴禮冠，廟方還斥資數百萬元訂製專用的禮樂器。

祭孔大典今天午時11點舉行，廟方準備豐盛供品，供桌上還擺了一盆蘭花，卡片上寫著「恭賀武德宮祭孔大典圓滿成功」，最後署名民主進步黨主席蔡英文敬獻。

廟方人員表示，蘭花是前天傍晚送抵武德宮，事前廟方並未發出活動邀請函給總統，推測應是民進黨部所呈報執行的，據送花的廠商表示，他們並非本地花店，而是直接與總統辦公室配合的花農，接到訂單後送貨。

李進勇表示，除主委林安樂邀請，自己也是孔子信徒，碩士論文就是寫孔子的法律思想，對孔子哲學都有深刻體認，且在這個時候重振傳統的論理道德很有意義，所以很樂意來參加。

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雲林縣長李進勇（前排左一）出席，全程參加北港武德宮祭孔大典。（記者黃淑莉攝）