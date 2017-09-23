服務慢飛天使30年 傑出校友表演致謝意

2017-09-23 15:39

〔記者蘇金鳳／台中報導〕十方啟能中心今晚間將於大墩文化中心舉辦「愛扶持音樂會」，邀請在全台各地表演的街頭藝人許育瑋、周以嘉與郭彥廷，以「傑出」校友身分表演，副市長林依瑩也將出席音樂會。

民國76年成立的十方啟能中心，長期關懷身心障礙者，將音樂、才藝融入日常教育中，讓許多十方畢業的自閉症患者、唐寶寶，也能考上街頭藝人執照，融入社會生活。

擔任今日來賓的校友周以嘉，在接受十方融合教育期間，積極學習陶笛，並在５年內，拿下全台21縣市的街頭藝人執照，成績亮眼，目前定期在台北及湖口服務區演出，數月前還受邀到美國舊金山、華盛頓以及紐約，參與公益活動演出，深獲國際肯定。

校友許育瑋，精通陶笛、數位吹管和電子琴，目前也取得19個縣市的街頭藝人證照，由於演出受肯定，也多次受邀到日本、韓國、越南、柬埔寨以及肯亞等國表演。

另外，校友郭彥廷，彈得一手好琴，今年剛從亞太創意科技大學畢業，就通過台中市街頭藝人考試，目前固定在餐廳駐點演出，演藝之路蓄勢待發。

十方啟能執行長魏振豐表示，希望透過音樂會，傑出畢業校友參與演出方式，讓外界理解推動早療的重要性。

社會局長呂建德感謝十方啟能中心30年來對身障孩子不遺餘力的付出，以及社會大眾對身心障礙者的幫助，社會局也會繼續努力協助身障朋友，幫助身障者建立支持與照顧網絡，提供更多元的照顧選擇。