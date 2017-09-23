睽違20年湄洲媽祖金身登台 標哥親迎駕

2017-09-23 15:01

〔記者葉冠妤／新北報導〕睽違20年，中國福建湄洲媽祖今下午2點50分左右自台北港登岸，吸引上千信眾頂著烈日前來接駕，湄洲媽出關後，先在台北港舉辦洗塵大典，隨後前往板橋慈惠宮。

湄洲媽上次造訪台灣，是1997年搭乘飛機來台，這次則改搭船橫渡有黑水溝之稱的台灣海峽，由中國福建省的湄洲島出發，經平潭再抵達台灣新北市八里的台北港，航程約3小時。

鴻海董事長郭台銘也事先率隊前往湄洲親迎媽祖，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、新北市副市長李四川則在港口迎駕。