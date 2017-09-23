湄洲媽抵台繞境祈福 嚴防炸彈客、搶轎

2017-09-23 15:11

〔記者吳仁捷／新北報導〕湄洲媽祖金身今天從中國抵達台灣，從新北市八里台北港接駕後，將直驅鴻海位於土城的總部「接頭香」賜福；由於郭台銘4年前從中國迎來山西運城關聖帝君金身繞境，驚傳繞境車隊曾停留的前立委盧嘉辰土城服務處，遭炸彈客胡宗賢放置行李箱炸彈，雖未釀災，這次郭董再度促成媽祖交流，外界憂心又成為犯案目標，加上土城剛發生角頭槍擊案，新北市警察局已要求土城警方提高警戒，加強繞境維安。

鴻海董事長郭台銘與他的「發跡廟」板橋慈惠宮，今天從中國福建湄洲祖廟包船迎來媽祖金身抵台繞境祈福，媽祖鑾駕由駕前儀仗隊開道表演，台灣信眾從新北八里台北港接駕，預計下午4時30分抵達鴻海位於土城的總部接頭香；由於湄洲媽將來台繞境祈福17天，台灣警方憂心信眾盛情下，因「搶轎」衍生事件，包括蒞臨板橋恭迎儀式的板橋等各地警方，都加強維安、蒐證。

新北市警察局保安科表示，目前沒接獲任何情資，因宗教交流是民間主導，警方將視情況給予適當的維安、交通指揮等協助；但為免發生搶鑾轎等失控情事，警方將與廟方協調，預置各分局的刑事、制服警力陪同遶境或蒐證，預防不肖份子滋生事端。

44歲的胡宗賢自製行李炸彈，藉由定時器引燃藏在行李箱內的汽油彈，如果激化氰化鈉與鹽酸反應產生致命氰化氫毒氣，將造成慘重死傷；最高法院去年審結高鐵及盧嘉辰服務處炸彈案，依殺人未遂罪分別判處被告胡宗賢20年、朱亞東10年6月有期徒刑定讞。

慈惠宮主委江清秀說，郭台銘篤信關聖帝君及媽祖，這2大信仰都是台灣重要的漢民文化代表；他相信祖廟媽祖20年後再度來台，是台灣宗教盛事，廟方連日來就祖廟媽祖巡安新北等地與新北市政府等單位召開跨單位協調會，將提出維安等需求，力求活動全程平安、祥和。