中秋節怎麼吃才健康？營養專家臉書直播告訴你

2017-09-23 14:55

〔記者洪定宏／高雄報導〕中秋節即將來臨，月餅、柚子及烤肉成為「主流」，但這些特殊食物該怎麼吃才健康呢？高雄市衛生局健康管理科長郭瑩璱及高雄市營養師公會營養師陳婉馨，在臉書粉絲頁「高雄GO健康」，以直播方式宣導，吸引近2000人次觀看。

郭瑩璱與陳婉馨提出「健康吃月餅五大補帖」，也就是做個聰明的消費者、獨享不如眾樂樂、「特殊」品嚐與適量、健康搭配聰明選、自己動手DIY月餅。

她倆提醒糖尿病患者，吃完月餅後，要留意一天內全穀根莖類及烹調用油量的攝取，以達均衡；高血脂患者要注意反式脂肪，因反式脂肪常存於酥油及人造奶油製作的甜點、油炸物中，淺嚐即止。

腎臟疾病患者因血磷與血鉀代謝不佳，吃月餅及柚子要適量；消化性潰瘍或胃食道逆流患者，建議正餐後再吃月餅，且應多加咀嚼，避免吃入月餅中過多的精緻游離糖，增加胃酸分泌。

陳婉馨強調，烤肉的沾醬應避免高鈉（鹽），可用蔥、薑、蒜、辣椒、洋蔥、胡椒、檸檬或果醋，加點醬油和橄欖油調成醋醬，兼具美味與健康，但要注意避免烤焦產生致癌物質。

郭瑩璱指出，9月27日晚上12點前，民眾到「高雄GO健康」粉絲頁直播當則PO文按讚，公開分享與tag2位好友分享聰明吃月餅五大補帖，即可參加抽獎，獎項為20份100元的全聯禮券，10月3日抽獎。