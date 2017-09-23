退訂老婆月子餐 人夫竟稱：那只是吃的 讓我買新iPhone較划算

2017-09-23 15:10

〔即時新聞／綜合報導〕寒心！許多女性從懷孕至分娩的過程中，耗費精神體力，「卸貨」後需要好好坐月子補身體。不過，有名即將生產的女網友於論壇「mamibuy」撰文泣訴，近日老公取消預訂好的月子餐，理由竟是想省錢拿去買iPhone X！

原PO表示，原本想去住月子中心，但老公覺得「會花太多錢」，想請婆婆幫忙坐月子，但怕之後「人生就有得受」，盧很久終於獲得老公首肯，改訂月子餐到家裡，婆婆從旁協助即可。沒想到「上禮拜iPhone X發表後」，老公突然改變心意，並語出驚人表示，「叫我媽煮月子餐給你就好」、「這樣還能再省下不少」，讓她超傻眼。

原PO指出，當她詢問老公，先前不是討論好，為何變卦，竟得到「因為我覺得錢省下來，讓我買新的iPhone，還『比較』划算阿（啊）！你那月子餐不就也是吃得（的）而已嗎？有那麼重要？吃幾天就花我好多錢，我買手機可以撐比較久欸」這樣的答覆，讓她心痛不已。

原PO提到，老公不只說說而已，「昨天他還真的把我月子餐打去退訂」，感嘆「為了一支手機，看見他原來這麼自私」，並詢問其他媽媽們，「如果是你們遇到會怎麼做？」貼文一出，許多女性同胞紛紛在留言串回應，「好過份啊！這種豬隊友不值得依靠！」、「豬隊友病得不輕」、「太離譜了！手機比你重要」、「要是我，我會賞我老公巴掌」、「我想知道為什麼妳會嫁給他」、「他覺得你在花他的錢，如果妳做全職媽媽的話，他會一直臉色很難看的（地）碎碎唸，搞不好還限制多多，趕緊趁現在能存多少就跟多少」。