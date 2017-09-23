大漢溪乾凅 「三鶯走路節」發起連署搶救

民眾以徒步方式，沿著清代安溪先民來到三鶯地區的移墾路線健行，全程10公里。（記者張安蕎攝）

2017-09-23 14:14

〔記者張安蕎／新北報導〕為慶祝三鶯二橋開通，國立台北大學主辦「三鶯走路節」活動，今天邀請百位民眾沿大漢溪畔健行，瞭解當地的人文歷史，並發起連署，盼外界重視大漢溪乾凅、裸露的問題，齊力恢復河川生機。

國立台北大學歷史學系主任洪健榮說，邁入第7屆的三鶯走路節，今年因三鶯二橋通車，鄉親們以辦喜事的心情，邀請民眾以徒步方式，沿著清代安溪先民來到三鶯地區的移墾路線健行，全程10公里，並分享「清乾隆年間海山古地圖」與日治時期海山大觀地圖，藉此一覽早期大漢溪主要的經濟活動，如三峽米粉、茶葉、木材等，最終步行通過三鶯二橋，感謝市府的努力。

發起人之一、文史工作者林炯任說，站在三鶯二橋上，可看到大漢溪滄桑的面容，今日河道乾凅，是因日治時期興建的桃園大圳及戰後的石門水庫，攔截大漢溪水資源，60年代起河床上又出現大量盜採砂石廠，造成田地流失，水質遭污染，留下裸露、坑疤的河床，豐富的生態與動物也因此消失。

林炯任說，「三鶯走路節」發起連署，倡議推動「大漢溪河域生態綠廊」復育工程，尤其鳶山堰至鹿角溪濕地一帶河域醜陋，應透過民眾和公部門參與，恢復往日美麗的河岸風光。

百位民眾響應「三鶯走路節」活動，沿大漢溪畔健行，瞭解當地的人文歷史，並發起連署，盼外界重視大漢溪河道乾凅、裸露的問題。（國立台北大學提供）