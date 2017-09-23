北港媽祖醫院獲贈到宅沐浴車 失能長輩泡藥浴

台北圓環扶輪社長黃崑棣（左2）代表捐贈一部到宅沐浴車給北港媽祖醫院，院長吳錫金（右2）代表接受，雲林縣長李進勇（中）見證。（記者黃淑莉攝）

2017-09-23 14:10

［記者黃淑莉／雲林報導］台北圓環扶輪社聯合好幾個友社，今天捐贈一部到宅沐浴車給中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院），雲林縣長李進勇到場見證，感謝扶輪社發揮社會服務精神關心偏鄉失能老人。

捐贈儀式今天在北港媽祖醫院舉行，由台北圓環扶輪社長黃崑棣代表捐贈，北港媽祖醫院院長吳錫金代表接受，各地扶輪社友、雲林縣議會副議長蘇俊豪、議員黃文祥、蔡孟真及北港鎮長張勝智及多位民意代表都與會。

李進勇表示，雲林縣65歲以上老人人口約有12萬人，是全國老化第二名縣市，洗澡對多數人很普通、簡單，但對失能者卻是一項很困難的奢望，到宅沐浴車讓失能者能享受到洗澡的舒適感，加上今天捐贈這一部，全縣共有3部，分別在台西、虎尾若瑟及北港媽祖醫院。

李進勇也感謝北港媽祖醫院願意承擔這項重責，提供偏鄉失能長輩溫馨、貼心的服務。

吳錫金指出，這部到宅沐浴車將服務北港、元長、四湖、水林、口湖、東勢及大埤等鄉鎮，且醫院中醫部還特別調配適合臥床長輩的氣血循環、清利濕熱及止癢的中藥藥浴包，讓長輩享受泡澡外，還有助於氣血宣通，只要年滿65歲以上失能長者都可向當地鄉鎮公所提出申請，院方評估通過後即會安排前往服務。

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