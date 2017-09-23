全國「SUPER教師獎」出爐 國中師上演求婚記

2017-09-23 14:06

〔記者蕭玗欣／台北報導〕全國教師工會總聯合會舉辦的「SUPER教師獎」得獎名單今出爐，今年頒獎典禮溫馨感人，有年資屆37年的國小老師充滿教學熱忱「退而不休」，希望能在退休前持續奉獻所學；也有得獎老師得獎後上演求婚戲碼，不僅獲獎也抱得美人歸。

由全國教師會自2003年舉辦的「SUPER教師獎」，2013年起由全國教師工會總聯合會接續辦理，今年各縣市共推舉出43位優良教師名單，評審委員會經過12小時馬拉松會議，最後選出幼兒組、國小組、國中組、高中組、大專組各1名全國獎得主，以及2名評審團特別獎得主。

幼兒組全國獎得主、金門縣金湖國小附幼老師王慧騏上台領獎時，感謝評委、校長、學生及家長的鼓勵及肯定，更開心地向直播鏡頭前的金門鄉親大喊「我在這裡！」10多年前突然獲知自己罹患乳癌第3期，接受為期1年半的化療和放射治療後，王慧騏更重視孩子的生命教育，教導學生要自重自愛，因此她以身作則，每天一早帶著微笑向學生道早。

王慧騏說，很感謝老天爺給她重生的機會，未來還要繼續當守護寶貝的孩子王。

國小組全國獎得主新北板橋區後埔國小老師陳俊利，49年次、今年年資已達37年，他笑著說，每天走在學校都有人關心他什麼時候要退休。但為什麼至今都沒打算退休？陳俊利說，49歲那一年和自己同期進來的同學都退光了，但是他覺得自己在教學生涯好像沒有付出什麼，因此某年他帶著6個學生參加徵文比賽，最後卻只有自己得獎，當下下定決心先不要退休，讓學生得獎再說，隔年他重新出征，帶學生參加全國論文大型比賽，後來一舉拿下全國冠軍，但是他仍不滿足，認為應該讓更多學生受惠，因此放學後留下來教學生寫詩，最後一班17人投稿全都得獎。

陳俊利說，離65歲退休還有7年，他期許自己還能繼續奉獻所學。

台北市蘭雅國中老師郭青鵬今年可說是現場最大贏家，「雙喜臨門」的他不僅是國中組全國獎得主，現場還突然向認識5年的同校註冊組組長林曉玲求婚，他說，原本打算得獎就跟林曉玲求婚，自己早已打算要「嫁」給她，沒想到真的可以成真。

高中組全國獎得主仁武高中老師石佩蓉是一位音樂老師，她說自己最大的願望就是推動「科科等值」，因為藝能科教學不比其他科輕鬆，也沒有比較不重要，但卻是所有科目時數中最多的一項，非常不公平。她也希望，社會在大考放榜時，也能多關注社區高中的榜單，雖然不見得是台大或醫科，但每個老師都像八爪章魚般，把學生送到想去的地方。

大專組全國獎得主台南應用科技大學郭良梅表示，自己出身貧困，父親早逝，所幸姐姐一肩扛起家計，扶養她求學、長大，讓她也能出國念書拿學位，她也告訴學生：No pain No gain，沒有努力就不會有好的成績。