詮釋花與城市 台中彩墨藝術節今登場

「第16屆台中彩墨藝術節─花與城市」在台中市屯區藝文中心登場。（記者何宗翰攝）

2017-09-23 14:05

〔記者何宗翰／太平報導〕「第16屆台中彩墨藝術節─花與城市」今天上午在台中市屯區藝文中心登場，今年邀請來自全球31國、147名的藝術家共同參與，以多元的觀點和角度，詮釋花與城市創作主題，表現彩墨藝術的多元特質，開幕式上也頒獎給彩墨新人賞27名得主。

台中市副市長張光瑤表示，彩墨藝術節從2002年起舉辦，已邁入第16個年頭，為迎接2018台中世界花卉博覽會，活動特別以「花」為主題，民眾可走進大型裝置藝術「萬花筒」，背景結合台中公園湖心亭、高美濕地風車、台中國家歌劇院、后豐鐵馬道等城市意象，體驗彩墨的繽紛。

市府文化局表示，今年規劃「彩墨藝術工作坊」，邀請5位彩墨新銳藝術家：楊子逸、辜琪鈞、高義勝、陳柏安、吳尚邕，分別以風景、花鳥、人物、寫意、工筆為課程主題，直接對民眾解說示範、實際創作，最後藝術家與民眾也會一同共同創作巨型壁畫，

今年彩墨藝術節的裝置藝術互動體驗，以五角形「萬花筒」為設計出發點，5個切面皆設置鏡面塑鋁板，反射播放由大波斯菊、翠蘆莉、雪茄花、小葉七里香、馬纓丹等眾多彩墨風花卉造型圖像，當民眾進入時將隨機呈現不同花型圖像，透過拍手掌聲可以控制花型。