這28道hakkafood創意多 讓人感恩、讚嘆比seafood優

2017-09-23 14:09

〔記者李容萍／桃園報導〕客家委員會與台北、新北、桃園、苗栗及高雄等縣市政府共同辦理「客家美食hakkafood餐廳輔導計畫」，其中，桃園市委託萬能科技大學餐飲系團隊進行為期1年的餐廳軟硬體及創意菜色研發研發，以四感體驗 （客家招呼語、色、香、味）建構餐館環境及精緻化行銷，共有22家餐廳報名，選出14家發表輔導成果，推出28道令人驚喜的創意客家菜餚。今天起可至客家事務局官網查詢。

萬能科技大學餐飲系主任廖成文以客家酸菜燒鴨這道名菜為例，從挑選鴨子、客家酸菜，鴨肉加酸菜燉煮，再細切炒過酸菜，灑在經過蒸悶的鴨子上，整個流程都有訣竅，才能做出道地風味。

而輔導認證的重要之一就是餐館業者的「客語教學」，業者藉著上菜之際說出客語菜色，解說菜色緣由典故，讓顧客從中了解客家人文歷史及故事、鄉間傳統。例如新屋海客漁民年節期間，把捕捉的鯊魚、鯊魚皮，用來熱炒芹菜或大蒜，就含有「勤勞又會算」的含意。

又如在盛盤上題客家俚語及雞隻蔬果雕的「福菜雞肉捲」、融合日本大阪燒外型，以白飯、菜脯、鹹豬肉、沙拉製作的「客家大阪燒」，及結合客家封肉及繼光餅，將餅包肉品嘗的「家鄉肉封鹹光餅」，都很有特色。

客家事務局長蔣絜安、中壢區長林香美等饕客讚嘆這次輔導替傳統客家風味菜增添創意；蔣絜安強調，美食是傳遞客家人生活、文化的最佳捷徑，今年已推出客家飛機餐，也將推出客家鐵路便當，浪漫台三線政策啟動，美食即是一個很好的切入點。