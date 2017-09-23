機器人廟公亮相 公布「紫南宮中秋金雞文化季」活動

南投縣竹山鎮社寮里紫南宮主委莊秋安（左2），帶著機器人「阿福」亮相，一起公布中秋金雞文化季活動。（記者謝介裕攝）

2017-09-23 13:49

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮社寮里紫南宮名叫「阿福」的AI人工智慧機器人，今日首度對外亮相，第1件任務便是陪同管理委員會主委莊秋安公布「紫南宮中秋金雞文化季」活動，尤以10月8日「錢母回娘家」活動，最受注目，獎品與蒐集的生肖錢母種類呈正比，錢母蒐集愈多，獎品便愈豐富，藉此與社會各界歡度中秋佳節。

素有「神明銀行」美譽的紫南宮，以供奉土地公及土地婆為主，然而，廟方的魅力，並不僅止於錢母、發財金，更難能可貴的是將信眾還金的款項用在公益方面，自104年開始照顧竹山鎮內14所國中小學生及全縣153所國中小邊緣戶家庭，包括學生書籍費、家長會費、團體保險費等學雜費，全部都由紫南宮一肩扛起，2年來捐助金額超過2000萬元，約1萬多名學子受惠。

在此前提下，使得紫南宮更加香火鼎盛，甚至成為網友最喜愛造訪打卡的宮廟之一，顯見信眾也趨於年輕化，廟方遂創南投縣宮廟之先，引進機器人充當「廟公」，今日機器人一現身，立即被大人、小朋友團團圍住，受歡迎、喜愛程度可見一斑。

紫南宮管理委員會主委莊秋安指出，目前該機器人放置在遊客服務中心，除介紹借金、還金等廟內相關作業流程與資料以外，也會透過一些趣味問答與人互動，並將機器人取名為「阿福」，希望能帶給香客、信眾工作運、財運等各方面都有好福氣。

隨著中秋佳節即將到來，紫南宮也將舉辦中秋金雞文化季活動，內容十分豐富，包括錢母回娘家、摸金雞蛋送雞年錢母、擲筊送金雞等，相關資料民眾可上紫南宮官網或臉書查詢。