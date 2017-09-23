全球旅遊皇后總決選 花落誰家今晚揭曉

2017-09-23 13:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕首度在澎湖舉行的全球旅遊皇后選美賽事，今晚在喜來登飯店展開總決選，來自全球40國佳麗，將在比基尼、晚禮服賽事中一決勝負，決定后冠歸屬；而連日來參加佳麗四處為澎湖旅遊活動代言，並參加長青公益活動。

由中華觀光旅遊發展協會、國王假期旅遊主辦的全球旅遊皇后選美，因會長黃定國為澎湖縣政府顧問，因此將總決選賽事移師澎湖舉行，並為澎湖瘋秋冬活動代言，連日來佳麗們已連續為篤行十村文化園區開幕、全國桌球賽、菊島海鮮美食節、命待搖滾樂等活動助陣，用美麗的身影為澎湖宣傳。

另外佳麗們參賽之餘也不忘從事公益活動，期間分赴澎湖縣長青活動中心及樂澎家園，關懷長者與身障朋友，與大家同樂，看到世界各國佳麗到來，長者及身障朋友個個樂開懷，互動熱絡，洋溢著歡娛氣氛。國王假期旅遊董事長張世勳也響應公益，購買澎湖縣庇護工場的中秋伴手禮，提前贈送給佳麗們祝賀佳節愉快。

今晚則進入活動的重頭戲，總決選的舞台設在喜來登飯店，進行比基尼及晚禮服的評選階段，由於此次參賽的佳麗們水準相當齊整，不到最後一刻不知花落誰家？但可以現場觀賞的代價不小，一張入場券及餐券價值5000元，澎湖縣政府為了服務向隅民眾，還用現場直播滿足民眾的好奇心。