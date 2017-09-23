響應928世界狂犬病日 屏東今免費打疫苗

2017-09-23 13:43

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府動物防疫所響應「928世界狂犬病日」，今天（23日）在屏東公園舉辦狂犬病防疫、寵物認養、寵物行為矯正、結紮、寵登、美容等活動，縣長潘孟安到場為活動站台，呼籲家中有毛小孩的民眾踴躍參與，有256支犬貓狂犬病疫苗免費施打，活動至下午3點半。

屏東縣長潘孟安表示，狂犬病為人畜共通傳染病，疫情遍佈全球，聯合國與世界衛生組織特別指定「928世界狂犬病日」，為讓縣民更注重狂犬病防治，屏東縣政府在農委會動植物防疫檢疫局指導下，平日即巡迴各鄉鎮提供免費狂犬病疫苗注射及動物保護宣導，還有專業獸醫師可供諮詢。

屏東縣動物防疫所指出，依據世界衛生組織及世界動物衛生組織資料顯示，全世界每年約有7萬人死於狂犬病，其中95%以上是被犬貓咬傷，若犬貓狂犬病疫苗施打率達70%以上，即可有效防止狂犬病在人畜之間傳播，是目前最經濟有效的防疫方式。

農業處長黃國榮也呼籲，除了幫家中的犬貓施打狂犬病疫苗外，也要幫寵物做絕育，並且應依「動物保護法」規定為家中寵物辦理寵物登記，以免寵物走失，更不可輕易的將家中寵物遺棄。

今天認養成功者可獲免費疫苗注射、寵物晶片登記、寵物節育等多項優惠；屏縣今年至今被認養的流浪犬有619隻，認養率約6成2，較去年4成多高。