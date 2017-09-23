國文課綱文白比例 課審大會下午表決

教育部次長林騰蛟（中）、國教署長邱乾國（右）、國教院長許添明（左）說明今天課審大會的上午會議，其中刪掉文化經典、文白比例的維持草案，將進行相關爭議比例投票。（記者吳柏軒攝）

2017-09-23 13:38

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕教育部今召開第9次課審大會，討論12年國教的國語文課綱，因課綱草案有爭議，但卻未經委員就草案投票，就逕行宣布維持通過，引來軒然大波，今天上午大會修正程序，刪除上次會議紀錄，把文化經典與文白比例等草案刪除，下午將進行相關表決。

國教署長邱乾國說，課審大會召開到第7次，都沒碰到爭議與投票未過半的修正動議，直到第8次進行文言文及白話文的相關比例等，才發生了所有議案都沒過半情況，是首次發生，上次會議紀錄寫著「維持草案通過」，今天上午經所有委員投票，決定刪除該語，後續討論。

邱乾國表示，目前遇到的爭議中，有文化經典教材的選材範圍，以及課本中的文言、白話比例，而議事規則屬於大會的自治事項，內政部的規定只是參考，而依法大會受高級中等教育法規範，僅有委員出席3分之2可開會、2分之1同意才通過等，對表決形式未規定。

邱乾國說，下午議程將針對文言文比例、文化經典教材的選文等，進行討論，要看在場委員有什麼提案，並付諸大會動議表決。

教育部次長林騰蛟表示，整份國語文課綱在會議中會進行許多內容細節的討論，並有修正意見及表決，如果修正具體且微幅，大會就直接確認，若有原則性修正，則需國教院研修小組回去研擬並提建議文字，再回大會討論表決，等到所有細項都釐清後，才會再針對整份課綱進行總投票表決，全部通過後便可對外公告。

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