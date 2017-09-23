協助身障兒童照護 全台首場輔具體驗展登場

2017-09-23 13:19

〔記者譚偉晟／台北報導〕第一社會福利基金會與台北市南區輔具中心，今日於台北市文山特殊教育學校，舉辦了全台第一場針對兒童的輔具評估體驗展，協助有身障兒童的家庭可以找到合適的輔具。第一社福執行長賴美智指出，由於身障兒童還在成長階段，要找到適合輔具很不容易，因此希望藉由這活動來幫助身障兒童的家長，更便利的替家中孩子找到合適的輔具使用。

賴美智表示，這次輔具評估體驗展是全台第一次針對身障兒童舉辦，過去第一社福注意到有照顧身障兒童需求的家庭，需要推車、助行器、輪椅等輔具協助照顧，但往往沒有足夠的時間找到適合的輔具，最主要的原因在於身障兒童還在成長階段，輔具的調整能力要求較高。對此第一社福透過與輔具廠商合作，在評估體驗展提供專業治療師的諮詢，協助家長快速找到合適的輔具。

今年5歲患有腦性麻痺的宜叡，他的父母也預約前來這場活動。宜叡的父親表示，這場活動對他們而言「非常棒」，原因在於目前兒童輔具的市場，資訊相對封閉、規格在網路上也沒有很清楚，但他們又沒有辦法一次找各家廠商來比較差異。而在評估體驗展上，他們可以現場實際試用多家輔具、找到合適的選擇。

他也提到，在沒有到第一社福的兒童發展中心上課前，宜叡連翻身都有困難，但經過兒童中心老師的教導後，目前已經可以用跪姿移動，「真的很謝謝老師」。

第一社福的資料顯示，一般患有腦性麻痺的兒童，至少都需要4種以上的輔具同時使用，並且會隨著孩子的成長而逐漸汰換。第一輔具中心組長張詠家指出，今年4月嘗試舉辦小型的輔具評估體驗展後，今天正式舉辦後會視家長們的需求與反應，評估未來是否作為定期的展會活動。