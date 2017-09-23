北門虱目魚選美比賽 碗粿、魚丸免費吃

2017-09-23 13:13

〔記者楊金城／台南報導〕現在吃台南虱目魚，正當時，「虱目魚的故鄉」北門區虱目魚養殖面積就有1500公頃，北門區農會今天在北門南鯤鯓廟首次舉辦虱目魚美味比賽，比外型、比美味，另有虱目魚創意料理饗宴，席開63桌座無虛席。

現場也有西瓜綿虱目魚丸湯、虱目魚碗粿送給鄉親免費品嘗，人人稱讚說好吃。

許多人不知道虱目魚養殖分鹹水、半鹹水和淡水，台南市養殖虱目魚面積約有5200公頃，更是全台最大虱目魚產地，虱目魚產區在七股、北門、將軍、學甲和安南區。

北門區農會總幹事洪明農說，虱目魚營養價值高，抗病強，先民將海裡的鹹水虱目魚變成養殖魚種實在真厲害，台南虱目魚產季從9月開始，現在吃、最美味，目前北門虱目魚的產地價約在1台斤40元上下。

搶在今年第6屆台南虱目魚節下月登場前，北門區農會今在南鯤鯓廟首次舉辦虱目魚美味比賽暨創意料理饗宴，希望幫助養殖漁民行銷虱目魚，民眾多多購買虱目魚和加工品如生產虱目魚鬆、魚丸，穩定魚價和漁民收益。

虱目魚美味比賽，分鹹水組和淡水組，除比虱目魚外觀選美，也比現場取下魚肚現煮的魚肉鮮甜度來評分，比賽結果鹹水組冠軍蔡振慶、淡水組冠軍涂（二點水）美節。參賽的虱目魚並進行拍賣，冠軍魚1尾400元。

而推出的虱目魚創意料理有虱目魚一夜干、蒲燒虱目魚肚米糕、虱目魚肉羹、虱目魚菲力手捲、陶板蛤蜊絲瓜、西瓜綿魚肚、蒜蓉蒸蝦、三杯虱目魚香腸、虱目魚丸湯等，現場座無虛席。