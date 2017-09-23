南屯表揚金婚、鑽石婚 維繫訣竅是「相忍為國」

爺爺趙一民與奶奶趙吳月珠結婚已51年，但恩愛如昔。（記者蘇金鳳攝）

2017-09-23 13:14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕現代人較自我，夫妻要維持50年甚至一甲子的婚姻是多麼不易，中市南屯區公所今天舉行鑽石婚及金婚的表揚，共有81對老夫妻被表揚，其中一對年紀最長高齡91歲的爺爺趙一民與奶奶吳月珠結婚已51年，兩人吐露維持婚姻的不變訣竅就是「相忍為國」。

重陽節將到，南屯區公所今天舉行106年金婚、鑽石婚的表揚，金婚就是50年，鑽石婚60年，南屯區公所共表揚金婚62對，鑽石婚19對，表揚活動由區長程泰源主持，環保局長白智榮代表市府頒獎，市議員張耀中、劉士州、朱暖英等人都到場對長輩們表示祝賀。

程泰源表示，時代的改變，要維持半世紀、一甲子的婚姻實殊不易，這些長輩婚姻都是50年以上，必有其相處的方法，值得大家學習。

白智榮表示，「十年修得同船渡，百年修得共枕眠」，夫妻相處經營是一門很深的學問，相當不容易，今天南屯公所表揚81對金婚、鑽石婚的夫妻，皆是很用心在經營家庭，也帶動了社會安定的力量。

今天表揚81對中，年紀最長是的91歲的爺爺趙一民與72歲奶奶趙吳月珠，由於趙一民是福建人，會講閩南語，阿珠阿嬤的媽媽認為趙爺爺不但會講台語，還長得一表人才，又是軍官，雖然當時阿嬤只有16歲，爺爺已30多歲，但阿嬤的媽媽相當中意，因此把女兒嫁給他。

阿珠阿嬤說，兩人很少吵架，但多半是她讓他，兩人即使意見不同，就用冷戰來處理，但很快就和好，阿嬤說，爺爺很疼她，因當時她年輕，她常常一個人跟朋友跑出去玩，爺爺就負責顧家，而她認為爺爺最大的缺點就是愛啐念。

趙爺爺表示，老婆沒有什麼缺點，最大的優點就是認真的照顧家庭，讓他無後顧之憂。

趙爺爺的二兒子表示，父母親吵架難免，但都不是很大的爭吵，兩人是「相忍為國」，因為是「老夫少妻」，父親很疼母親。

另一對結婚長達63年的是兩人都80多歲的林仲懿及林黃金春夫妻，兩人結婚相處之道也是「相忍為國」，林爺爺是比較不喜歡把感情放在嘴巴的人，談及對老婆的感覺，只用英文說「我愛你」，雖奶奶因耳背聽不到，但旁人卻很感動。