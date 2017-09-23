澄清林子偉啟蒙教練不當管教惹議 校長致歉

2017-09-23 12:56

〔記者洪定宏／高雄報導〕「台灣之光」林子偉榮登美國大聯盟原本是喜事一樁，但他的母校高雄市鳳山區忠孝國小校長葉麗錦給媒體的一篇說明稿，卻引發反彈！因為葉指控林的啟蒙教練吳瑞山曾被檢舉不當管教，卻沒有交代調查結果早已還他清白，毫無證據，葉麗錦得知吳瑞山很不高興，趕緊致電道歉。

葉麗錦坦承該說明稿由她擬定，也知道當初已調查無證據，確實已致電向吳瑞山說抱歉，自己心裡也很難過，沒有傷害他的意思，希望爭議能就此落幕。

高市教育局在7月發布新聞稿指稱校方曾「慰留」吳瑞山，吳駁斥慰留之說，傳訊到市長陳菊臉書，歷經2個月不被讀取。

經本報報導後，葉麗錦透過教育局傳一篇「忠孝國小有關吳瑞山教練說明稿—學校立場版」給記者，第一段就指控吳瑞山於102年11月，被球員家長投訴不當管教云云。

記者將說明稿轉給吳瑞山查證，吳強調，他當時被檢舉是事實，但教育局及社會局獲報到校調查，特別是社會局更將球員隔離詢問，結果查無屬實，還被安慰說「辛苦了」。

換句話說，吳瑞山被檢舉不當管教事件，4年前早已還他清白，葉麗錦卻還拿出來指控，完全不提調查結果；吳瑞山質疑葉麗錦「混淆視聽、誤導媒體」。

吳瑞山強調，葉麗錦接任忠孝國小校長後，執意將他移撥，但他從未當面或對外以負面言語評論她，尤其仙公廟長年贊助忠孝棒球隊，與他交情甚篤，更不曾阻攔廟方停止贊助。

律師李奇芳分析，說明稿是就事情的始末完整呈現，如果只提及造成他人名譽下降的事情，客觀上已經符合加重誹謗的條件。

這起教練被檢舉不當管教案，早已調查無證據，還他清白，說明稿卻沒有提及；李奇芳強調，如果撰稿人知道卻故意不提，就有涉及妨害名譽的刑事與民事責任疑慮。