這家連燈都沒有 南市電氣志工助見光明

2017-09-23 12:23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市勞工局與南市電氣業職業工會，今天為一對身心障礙母女裝設照明設備，讓原本屋中一片漆黑的蘇姓母女終於能夠重見光明，滿懷感謝。

據了解，中西區衛生所在進行登革熱普查時，發現蘇家因屋頂毀損導致漏水問題嚴重，地下室嚴重積水、孑孓成群，成為埃及斑蚊的溫床，經衛生所緊急通報協助，勞工局在接獲通報後第1時間會同志工到場會勘，發現除了屋頂嚴重毀損，屋內也是殘破不堪，甚至連基本的電燈都沒有。

今天勞工局先號召電氣業職業工會的專業志工群，進場替蘇家裝設照明設備，更替他們裝設熱水器，讓他們也能夠好好的洗個熱水澡。

勞工局長王鑫基表示，勞工局與轄內職業工會合作替弱勢家庭進行房屋修繕，至今已協助69戶，這次個案因為身體上缺失，導致無法自行整頓家裡環境，志工到現場後都難以置信，因此希望透過自己的專業能夠幫助她們母女改善居住環境。

王鑫基表示，勞工局自102年底開始替職災勞工修繕房屋，不僅是全國首創的善舉，在103年更將對象擴大至弱勢家庭，更希望藉此拋磚引玉，號召更多資源投入公益，未來也能透過民間與政府共同合作力量，幫助更多弱勢，也感謝這群志工們一起用專業來守護台灣這個好所在，讓弱勢勞工朋友都能夠「住安心、享溫馨」。