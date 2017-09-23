今「秋分」各地晴朗炎熱！ 大台北已突破36度

大台北地區高溫已突破36度。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-09-23 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕今日是節氣中的「秋分」，但是中央氣象局上午11時41分發布即時天氣訊息指出，今（23日）各地晴朗炎熱，目前大台北地區高溫已達36度，嘉義地區也有36度左右高溫發生的機率，提醒民眾需多補充水分並預防中暑。

中央氣象局公布的觀測數據顯示，到目前為止本日最高溫為36.1度，於上午11時46分在板橋測得，氣象局呼籲外出民眾需做好防曬工作，並慎防熱傷害。