不爽入鏡 大象粗鼻甩遊客臉

2017-09-23 12:33

〔即時新聞／綜合報導〕日前一位女子遊客在美國某動物園與大象自拍時，不慎被粗大的象鼻甩臉。

美國一位參觀動物園互動區的女性遊客，試圖與柵欄中的大象合影。拍攝當時，攝影機只拍得下大象的象鼻，象鼻也正好放在柵欄上，就在女遊客伸手摸著大象的鼻子，擺好姿勢與笑臉準備照相時，大象卻無預警捲起鼻子，往女遊客臉上甩去。

女遊客頭上帶的太陽眼鏡被象鼻甩掉，長頭髮也差點被象鼻連髮帶頭的捲起。幸好大象沒有再用象鼻對女遊客做出其他甩動的動作，女遊客也沒有受傷。

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