助學童不致中輟 南安國小蔡明弘獲師鐸獎

宜蘭縣南方澳南安國小老師蔡明弘（右），獲教育部頒發師鐸獎。（記者林敬倫攝）

2017-09-23 11:32

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣南方澳南安國小老師蔡明弘，因接送一名搬家加上家庭收入不穩，無法順利轉學、險些中輟的小4生上學1個多月，並協助該生順利轉學，無私的付出獲教育部頒發師鐸獎，今縣府舉行表揚典禮，蔡銘弘說，能讓孩子學習不中斷，再辛苦都值得。

教師節即將到來，宜蘭縣政府今日舉行106年度教師節表揚大會，共有70人獲得殊榮，其中南安國小老師蔡明弘，因2年前擔任學校教導主任時，接送一名險些中輟的小4學生上學1個多月，並協助該生順利轉學，而獲得縣內唯一一個，由教育部頒發的師鐸獎殊榮。

該生當年僅小4，由於父親有酒後家暴的問題，外配的母親又因失業找不到工作，經濟狀況拮据，加上全家又從南方澳搬家到羅東，通勤距離變遠加上經濟因素，該名小4生開始長期向學校請假未就學，住在宜蘭市的蔡明弘發現後，每天上班就先繞到羅東接該生上學，再透過管道協助轉學事宜。

蔡明弘說，當時只想著必須先讓孩子的作息先正常，才能解決其他問題，所以毅然決然開始接送服務，後來孩子的母親也感受到校方的誠意，放學後會來學校接孩子下課，轉學成功後，該生的生活徹底改善，沒有失學。

蔡明弘謙虛的說，他比較幸運，因為當時是教導主任，必須主導該個案，功勞才看起來比較多，因此獲得了師鐸獎，但如果沒有校長及其他老師協助該生的轉學與輔導，同心協力的協助，事情不會如此圓滿。