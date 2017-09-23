台電中秋公益 千名學童樂賞親子劇

2017-09-23 11:22

〔記者黃佩君／台北報導〕中秋節即將來臨，台電今日邀請水源村劇團於台電大樓，進行中秋公益舞台劇演出，共有1300名學童樂賞名聞遐邇的親子劇，其中包括心路基金會、唐氏症基金會及北市自閉兒社福基金會等社福團體，董事長朱文成並親自出席。這也是台電首次在台電大樓安排劇團進駐。

台電近年推廣人文藝術活動，邀請有多年慈善演出經驗的水源村劇團，赴台電大樓進行公益演出。台電表示，此次舉辦中秋節公益活動，是希望透過兒童舞台劇演出，豐富孩童的心靈，讓孩子面對未來挑戰更有力量。

本次演出水源村劇團創作的「找回失去的勇氣」舞台劇，述說邪惡的慾望王子攻打各大精靈世界，而「奇幻谷」中曾經百戰百勝的仙人掌將軍因初嘗失敗，失去勇氣，直到遇見一位純真的小女孩，提醒他人生永遠要給自己機會，才讓仙人掌將軍重拾勇氣，並打敗邪惡勢力。

台電表示，為了讓小朋友更身歷其境，劇團在舞台打造3層樓高的立體森林布景，同時搭配炫目燈光及精緻道具；這也是台電大樓藝文演出的首次嘗試。

台電指出，今天演出共分兩場，邀請北北基地區包含心路基金會、唐氏症基金會及台北市自閉兒社會福利基金會等社福團體，下午場則邀請比鄰台電大樓的四所國小學童，兩場合計約1300名學童。

台電指出，身心或經濟上較需要社會關心的學童們，成長路上可能比一般孩子面臨更多挑戰，台電盼透過此次公益表演，在每位小朋友心中種下希望的種子，即使遭遇人生挫折，也能重新找回勇氣，勇敢面對挑戰。