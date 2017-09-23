課審大會破天荒邀律師出席 委員怒轟丟臉！

教育部怕再違法，首次邀民間律師出席課審大會，會議進行中，課審委員爆料，教育部竟然要把被質疑違法的責任推給課審大會委員，惹怒課審委員。（圖由教育部提供）
〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕破天荒！教育部課審大會今天早上繼續開會審高中國文課綱，因教育部10日自己宣布通過文言文比例45到55％案，陸續被質疑有雙重違法等問題，教育部害怕再違法，破天荒邀請律師黃旭田出席鎮守課審大會，提供議事規則的法律諮詢。有經驗的課審委員表示，從未看過律師進駐課審大會，教育部本身訂定課運會運作辦法，也是高級中等教育法的主管機關，教育部是大部會、一級政府機關，竟然不諳法令，還要借助民間律師，真是丟臉丟大了。
教育部被爆卸責 惹怒大會委員
課審大會委員爆料怒指，教育部正在推卸責任給兼課審會分組委員的大會委員，不管是教育部法制處或律師都主張，是普高分組「通過了國教院版本領綱草案附建議」，但事實上分組會的會議紀錄可證明，普高分組「只通過了文言文占30％一案」，教育部不思解決自己的錯誤，竟然只想到推卸責任和硬拗，惹怒了相關委員。
教育部提案，依高級中等以下課程審議會組成及運作辦法第18條第1項及課審大會運作原則，邀請律師黃旭田列席提供議事規則意見，教育部主張，為課審大會的議事效能，請黃旭田律師列席今天的課審大會，今天在討論事項遇到有相關議事疑義時，可即時提供諮詢。此案經在場課委員表決同意，30人同意，無人反對。
委員：開會多次 教育部才發現不清楚法令
但有課審委員向本報表示，依課審會運作辦法等規定，邀請專家學者、機關、法人、團體、學生代表或分組審議會委員列席提供意見，以往多半是針對所討論的課綱內容涉及專業部分進行請教，第一次是因為議事程序有違法疑慮，而由民間律師提供法律諮詢意見，況且今天是第9次和第10次會議，並非第一次開會，開了那麼多次大會，教育部才發現自己搞不清楚議事規則等相關法令，課審大會成員來自各界，教育部不能把「不諳」議事規則的責任推給課審大會委員，反而是整個課審大會被教育部的不專業拖累，教育部不表決逕自宣布文言文比例，他拒絕揹違法黑鍋。
早上9時30分開始開會，主席教育部長潘文忠進行上次會議紀錄確認，台灣家長教育聯盟理事長謝國清開第一槍，他發言質疑，10日課審大會，多數委員都認為文言文比例應該要下調，為什麼教育部宣布當日開會結果竟是照國教院版本通過，他要求針對上次會議四件表決案的主動議為何進行確認，會議目前正在進行中。
12年國教高中國文課綱課審大會今日召開，挺、廢文言文團體到場抗議，中華語文教育促進協會多位教師高喊搶救文言文口號。（記者廖振輝攝）
教育轉型正義聯盟成員要求錯誤宣布文言文比例的教育部長潘文忠下台。（記者廖振輝攝）