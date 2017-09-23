課審大會破天荒邀律師出席 委員怒轟丟臉！

教育部怕再違法，首次邀民間律師出席課審大會，會議進行中，課審委員爆料，教育部竟然要把被質疑違法的責任推給課審大會委員，惹怒課審委員。（圖由教育部提供）

2017-09-23 11:03

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕破天荒！教育部課審大會今天早上繼續開會審高中國文課綱，因教育部10日自己宣布通過文言文比例45到55％案，陸續被質疑有雙重違法等問題，教育部害怕再違法，破天荒邀請律師黃旭田出席鎮守課審大會，提供議事規則的法律諮詢。有經驗的課審委員表示，從未看過律師進駐課審大會，教育部本身訂定課運會運作辦法，也是高級中等教育法的主管機關，教育部是大部會、一級政府機關，竟然不諳法令，還要借助民間律師，真是丟臉丟大了。

教育部被爆卸責 惹怒大會委員

課審大會委員爆料怒指，教育部正在推卸責任給兼課審會分組委員的大會委員，不管是教育部法制處或律師都主張，是普高分組「通過了國教院版本領綱草案附建議」，但事實上分組會的會議紀錄可證明，普高分組「只通過了文言文占30％一案」，教育部不思解決自己的錯誤，竟然只想到推卸責任和硬拗，惹怒了相關委員。

教育部提案，依高級中等以下課程審議會組成及運作辦法第18條第1項及課審大會運作原則，邀請律師黃旭田列席提供議事規則意見，教育部主張，為課審大會的議事效能，請黃旭田律師列席今天的課審大會，今天在討論事項遇到有相關議事疑義時，可即時提供諮詢。此案經在場課委員表決同意，30人同意，無人反對。

委員：開會多次 教育部才發現不清楚法令

但有課審委員向本報表示，依課審會運作辦法等規定，邀請專家學者、機關、法人、團體、學生代表或分組審議會委員列席提供意見，以往多半是針對所討論的課綱內容涉及專業部分進行請教，第一次是因為議事程序有違法疑慮，而由民間律師提供法律諮詢意見，況且今天是第9次和第10次會議，並非第一次開會，開了那麼多次大會，教育部才發現自己搞不清楚議事規則等相關法令，課審大會成員來自各界，教育部不能把「不諳」議事規則的責任推給課審大會委員，反而是整個課審大會被教育部的不專業拖累，教育部不表決逕自宣布文言文比例，他拒絕揹違法黑鍋。

早上9時30分開始開會，主席教育部長潘文忠進行上次會議紀錄確認，台灣家長教育聯盟理事長謝國清開第一槍，他發言質疑，10日課審大會，多數委員都認為文言文比例應該要下調，為什麼教育部宣布當日開會結果竟是照國教院版本通過，他要求針對上次會議四件表決案的主動議為何進行確認，會議目前正在進行中。

12年國教高中國文課綱課審大會今日召開，挺、廢文言文團體到場抗議，中華語文教育促進協會多位教師高喊搶救文言文口號。（記者廖振輝攝）