台鐵古莊站10月起改無人站 名片式車票限時開賣

2017-09-23 10:56

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台鐵局長期因人力不足問題，基層員工抱怨連連，今年起陸續有超過10個車站將改為無人車站。台鐵局今天宣布，花蓮運務段轄古莊站10月起將由三等站改為無人號誌站，為了讓鐵道迷可以珍藏該站的名片式車票，特別在古莊站營業最後1天，限時限量重新發售該站封存的名片式車票，並印製紀念明信片及刻製「再會古莊」紀念章，紀念古莊站的最後1天。

古莊站名片式車票將於9月30日下午1點到4點，在台東站1號窗口販售。台鐵表示，發售古莊站現存名片式乘車票共計13款，依排隊購買順序發售，為使旅客可完整蒐集各款車票且加速售票作業，13款車票先採成套方式分為3組發售，待3組所有套裝售完後，再將其中庫存較多的5款車票剩餘張數以單張販售，各組或單款車票售完為止；未售出部分即予封存不再發售。

台鐵表示，依現行票價規定，現場須依排隊順序填寫申購單（活動開賣前10分鐘開始發放申購單，下午3點30分後即不再發放），排隊每人次各組合計限購買6套（如以單張發售，則以10張為限），僅接受現金交易，不接受刷卡。若要退票，須依現行退票規定辦理退票手續。

台鐵提醒，每人每次最多可購買6套，購足6套即贈送古莊站營運最終日紀念明信片1張，明信片共計兩款，送完為止；每張乘車票票面均需軋印日期戳章，不得空白，且因隔日古莊站即不辦理客運，不接受預蓋日期；本次發售的普快車名片式車票，可按票面印刷之區間方向，於當日搭乘普快車，惟搭乘其他列車須購買加價票，如超出票面區間搭乘或方向不同，則須按章補票；「再會古莊」紀念章於即日起至9月30日，置於古莊站及台東站供蓋印留念。