高文言比讓國文八股 教團斥教長失職應下台

2017-09-23 10:29

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部審議12年國教的國語文課綱，日前宣布文言比例仍將維持45％到55％，引發爭議，今天持續開會討論，教團抗議，批高文言比讓國文淪為八股複製，痛批教長失職，直斥「排除黨國遺毒，否則下台！」，學生委員代表也認為文言比應重新檢討。

教育部今天在國家教育研究院召開課審大會，繼續討論國文課綱，因上次會議針對文言文比例提修正動議表決，不料因教育部程序失誤，導致棄權過多，雖現場委員大多數意見傾向下修文言比，投票結果都未過絕對半數，教育部逕自宣布維持45％到55％，引發外界譁然。

教育轉型正義聯盟召集人張文隆控訴，前馬政府以黑箱作業通過課綱，引發社會運動，甚至不少年輕學子投入時間心力、還有人犧牲，才翻盤前朝黑箱，如今這次討論竟有更大黑箱，不知程序正義何在？強調高比例文言文以讓學生把國文當作複製文，只會八股、複製思想，甚至淪為寫作的公式抄襲之用。

張文隆說，全世界沒有一個國家的語文教育，會讓非口語的教學超過一半以上，國文課綱的改革絕對不能只由現在的中文老師把持，談語文必須要納入其他專家，如閩南語、客家語以及原住民語等學者，而今文言文的捍衛，也只是中文學者怕失業的恐懼。

建國中學退休國文老師趙台生則說，國文課綱文言比例不能下修，教育部修改課綱只是把高中課程弱化，將毀壞公立高中教育，讓私立高中興起，弱勢的中下階層孩子程度無法提升，或是必須再去補習，認為近20年來補習班總量成長8.8倍，不能再讓情況惡化。

課審大會學生代表蕭竹均認為，文言比例應重新討論，必須下修，否則學生學習都被卡死，如果會議中有任何提案甚至翻案，接下來的推薦選文也將重新檢討，另外，除了文言比，國文還有必修的文化經典，內容也都是論語孟子等，其實都是文言，如果加總其他文言課文，學生實際學到的文言早超過8成，這也應該檢討。

  • 12年國教高中國文課綱課審大會23日召開，挺、廢文言文團體都到場抗議。教育轉型正義聯盟成員要求錯誤宣布文言文比例的教育部長潘文忠下台。（記者廖振輝攝）

    12年國教高中國文課綱課審大會23日召開，挺、廢文言文團體都到場抗議。教育轉型正義聯盟成員要求錯誤宣布文言文比例的教育部長潘文忠下台。（記者廖振輝攝）

  • 12年國教高中國文課綱課審大會23日召開，挺、廢文言文團體到場抗議，中華語文教育促進協會多位教師高喊搶救文言文口號。（記者廖振輝攝）

    12年國教高中國文課綱課審大會23日召開，挺、廢文言文團體到場抗議，中華語文教育促進協會多位教師高喊搶救文言文口號。（記者廖振輝攝）

  • 課審委員學生代表蕭竹均認為，文言比例應重新討論，必須下修，否則學生學習都被卡死。（記者廖振輝攝）

    課審委員學生代表蕭竹均認為，文言比例應重新討論，必須下修，否則學生學習都被卡死。（記者廖振輝攝）

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