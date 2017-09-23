高文言比讓國文八股 教團斥教長失職應下台

2017-09-23 10:29

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部審議12年國教的國語文課綱，日前宣布文言比例仍將維持45％到55％，引發爭議，今天持續開會討論，教團抗議，批高文言比讓國文淪為八股複製，痛批教長失職，直斥「排除黨國遺毒，否則下台！」，學生委員代表也認為文言比應重新檢討。

教育部今天在國家教育研究院召開課審大會，繼續討論國文課綱，因上次會議針對文言文比例提修正動議表決，不料因教育部程序失誤，導致棄權過多，雖現場委員大多數意見傾向下修文言比，投票結果都未過絕對半數，教育部逕自宣布維持45％到55％，引發外界譁然。

教育轉型正義聯盟召集人張文隆控訴，前馬政府以黑箱作業通過課綱，引發社會運動，甚至不少年輕學子投入時間心力、還有人犧牲，才翻盤前朝黑箱，如今這次討論竟有更大黑箱，不知程序正義何在？強調高比例文言文以讓學生把國文當作複製文，只會八股、複製思想，甚至淪為寫作的公式抄襲之用。

張文隆說，全世界沒有一個國家的語文教育，會讓非口語的教學超過一半以上，國文課綱的改革絕對不能只由現在的中文老師把持，談語文必須要納入其他專家，如閩南語、客家語以及原住民語等學者，而今文言文的捍衛，也只是中文學者怕失業的恐懼。

建國中學退休國文老師趙台生則說，國文課綱文言比例不能下修，教育部修改課綱只是把高中課程弱化，將毀壞公立高中教育，讓私立高中興起，弱勢的中下階層孩子程度無法提升，或是必須再去補習，認為近20年來補習班總量成長8.8倍，不能再讓情況惡化。

課審大會學生代表蕭竹均認為，文言比例應重新討論，必須下修，否則學生學習都被卡死，如果會議中有任何提案甚至翻案，接下來的推薦選文也將重新檢討，另外，除了文言比，國文還有必修的文化經典，內容也都是論語孟子等，其實都是文言，如果加總其他文言課文，學生實際學到的文言早超過8成，這也應該檢討。