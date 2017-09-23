網友iPhone 8首摔照曝光！ 螢幕碎裂慘不忍睹

有網友PO出iPhone 8摔機的照片，螢幕碎裂的模樣慘不忍睹。（圖擷取自PTT）

2017-09-23 09:11

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果iPhone 8、iPhone 8 Plus 22日正式開賣，許多死忠果粉在第一時間就拿到手機，不料今晨就有網友PO出iPhone 8摔機的照片，螢幕碎裂的模樣慘不忍睹。有網友笑說，加上維修費，應該都能買iPhoneX了。

PTT網友「Spiralspiral」在iPhone板PO文，放出他22日才剛到手的iPhone 8摔機照片，他表示，剛下班就衝去3C賣場NOVA購買iPhone 8，卻在昨晚健身房運動完後，手機從運動褲出噴出，剛好正面著地，螢幕完全碎裂，螢幕已無法正常運作，背面則是完好。該網友還急忙詢問台中送修iPhone 8的地點在何處。

網友表示，「你應該第一個送修的」、「批踢踢第一摔」、「好慘幫QQ，記得好像5千多」、「神串留名」、「最速傳說～」、「加修理費夠買IphoneX了」、「PTT最速摔機傳說4 ni」、「天下第一摔」、「直接買一隻新的比較快」、「賣這麼貴還不耐摔」、「賀！全台第一人」。