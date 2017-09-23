被爆劈腿後 呂秋遠「復出」這樣對粉絲開釋...

呂秋遠。（資料照，記者王文麟攝）

2017-09-23 08:38

〔即時新聞／綜合報導〕網紅律師呂秋遠日前被週刊爆出劈腿疑雲，分別帶著「文青女」返家，又與「潮女」直奔摩鐵，他今天凌晨在臉書復出，為粉絲回答解決煩惱。網友紛紛回應「麗絲加油」、「歡迎回來」，不過也有網友酸「往常這種時刻，我都被一群女粉踩過、淹沒，今天卻。沒過去那麼盛況空前」，呂秋遠則回「這很重要嗎？我只是繼續做我喜歡的事情而已啊！」

呂秋遠今天PO出一名國小六年級的學生問題，小學生說，有個人緣好的女生，想跟他同一組，但是卻被朋友限制，只能跟朋友同組，不知怎麼辦。呂秋遠回說「分組的問題，就像是你遇到人生挫折一樣，永遠會出現，而且經常都是短暫的。你喜歡跟某人一起在同一組，卻被分到跟討厭的人在一起，這你要學著習慣，因為學校、乃至於以後的工作分組，都不是來交朋友的，你要適應新環境。」

呂秋遠還意有所指說，「就像我一樣，你要學著接受人生突如其來的不如意，甚至這些不如意，可能是莫名其妙的。當某項安排出現的時候，你要相信就是最好的安排。」最後也說「人生有很多的分組， 都不是你能決定的。你要學著去適應，不然其實會得不到快樂唷。」

「呂麗絲」發文後，許多粉絲留言打氣，不過一名網友留言諷刺說「往常這種時刻，我都被一群女粉踩過、淹沒，今天卻。沒過去那麼盛況空前。」「女人變心也很快耶！」對此呂秋遠也留言回覆「這很重要嗎？我只是繼續做我喜歡的事情而已啊！別人喜不喜歡我，重要嗎？」