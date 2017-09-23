週末白天悶熱、早晚降溫 東部、恆春半島有雨！

今天迎風面的東半部地區及恆春半島會有局部雷陣雨，其他地區的天氣仍然維持穩定。（資料照，記者黃志源攝）

2017-09-23 06:41

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天迎風面的東半部地區及恆春半島會有局部雷陣雨，其他地區的天氣仍然維持穩定，白天各地氣溫約在33度左右，感受上較為悶熱。

氣象局表示，今天台灣南邊會有低壓雲系由東往西通過巴士海峽，因此迎風面的東半部及恆春半島可能會有局部短暫陣雨的情形，不過西半部地區天氣仍是多雲到晴的天氣。

溫度方面，西半部白天高溫仍有34度左右，東半部約32、33度，感受上較為悶熱，不過夜晚和清晨氣溫稍降，各地低溫約在26或27度上下。

週一（25日）至週三太平洋高壓勢力籠罩全台，附近水氣減少，天氣轉為穩定，各地天氣為多雲到晴。

今天中部、雲嘉南地區為紅色警示（對所有族群不健康），其他地區為橘色提醒（對敏感族群不健康）至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 31 ~ 38 31 ~ 37 32 ~ 37 29 ~ 35

今各地天氣概況。（圖取自氣象局）

今全台各地紫外線為過量級。（圖取自氣象局）