09/23 各報重點新聞一覽

2017-09-23 06:12

自由時報

國慶連假 國道首推日間離峰7折

行政院長賴清德上任後首個連假送的紅包越來越大，原只傳出國慶連假夜間免收費，昨天再加碼送白天離峰七折收費優惠，預估有兩百二十八萬車次受惠，通行費減收六千一百萬元，另國五也天天實施高乘載管制。

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金正恩罵瘋老頭 川普回擊瘋子// 賴揆核定 全面禁止北韓貿易

美國總統川普十九日在聯合國大會演說中，揚言將「完全摧毀」北韓，北韓領袖金正恩廿二日透過該國官媒「朝中社」發布聲明回嗆，指稱川普是「愛玩火的惡棍、流氓」，北韓將慎重考慮採取與之相應的「史上最高級別之超強硬應對措施」，「必須以火懲治美國的瘋老頭」。北韓外交部長李勇浩則在聯大場邊對記者說，「我認為，此話可能是指以空前規模試爆一顆氫彈，或許在太平洋上」，但「這由我國領袖定奪，所以我不清楚」。

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冠德、理銘 涉賄被搜索

台北地檢署偵辦營建署前主秘洪嘉宏涉眷改弊案，策動白手套黃慶銘轉污點證人，依黃的證詞發現，洪在城鄉發展分署長任內受國防部委託辦理新竹、台中、台南等地眷改案，近十件涉弊，除遠雄外，冠德建設、理銘開發兩建商也涉弊，昨兵分六路搜索並約談冠德最高顧問曾青松、理銘特助朱彥龍等四人，訊後依行賄罪諭令曾五百萬元交保、朱一千萬元交保。

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蘋果日報

童挨餓擠難民營 54萬洛興雅人逃孟加拉求生

「為什麼要逼我們離開家園！」《蘋果》記者昨天進入孟加拉邊境的洛興雅難民營時，成千上萬逃離緬甸的洛興雅人淚訴苦難遭遇，上千名難民蹲擠在簡陋帳篷外排隊等著辦理難民身分，或是排隊領飲用水，一旁還有挨餓、嗷嗷待哺的孩童光著身子席地而坐，他們翻山越嶺逃離家園，為的只是一個棲身之地，但洛興雅人的未來，就跟他們呆坐在路邊無助的空洞眼神一般，完全看不到希望。

i8開賣「10年來最冷清」

蘋果iPhone 8系列昨全球開賣，國內電信業者和經銷商昨也同步首賣，雖祭出抽機票，買1送1等好康炒買氣，北部排隊人潮明顯比i7開賣少一半，中南部人氣更不足，還有店家稱10年未見這種冷清場面。業者宣稱，是因i8和iX分段開賣分散買氣，但估i8開賣首周三大電信可賣近8萬支。

聯合報

雙十連假 嚴查大客車乘客繫安全帶

本月十二日阿羅哈客運國道事故的六名死者，疑未繫安全帶被拋出車外致死。相關法令完備前，公路總局率先發文給遊覽車及大客車公會，要求雙十連假期間，營業大客車應逐一檢查每名乘客是否都繫好安全帶。

罵川普「美國老番癲」 北韓嗆在太平洋引爆氫彈

北韓領導人金正恩昨天首度親自向國際社會發表聲明，警告美國總統川普將為他在聯合國大會上「徹底毀滅北韓」的妄言付出代價，更表示正考慮採取史上最高級的超強硬的措施反擊，「以火懲治」這個「美國的老番癲」（dotard）。川普隨後推文駁斥金正恩是「瘋子」（madman）。

中國時報

阿文攬牢牢 引爆兩個女人戰爭！陳明文妻嗆 揭張花冠真面目

嘉義縣「兩個太陽」之爭，隨著嘉義縣長張花冠告立委陳明文涉性騷擾風波，演變成「兩個女人的戰爭」，陳明文之妻廖素惠22日表示，她在臉書PO文「忍了20年…要揭開張花冠的真面目」，是指忍受外界影射她先生陳明文與張花冠曖昧不明的關係，以及「張花冠是兩面人」的真面目；張花冠則不予回應。陳明文強調，有勸太太要冷靜。

美朝元首 口水戰升溫！火箭人嗆老番癲 海上爆氫彈

美國總統川普與北韓領導人金正恩的口水戰持續升溫！川普日前嘲弄金正恩是個執行自殺任務的「火箭人」，金正恩22日反罵川普是精神錯亂的「老番癲」，揚言將採「史上最高的超強硬應對措施」對付美國；北韓外交部長李勇浩暗示，金正恩可能是指在太平洋上首次進行氫彈試爆。