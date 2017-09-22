金門好萌！3D動畫《花帔阿獺》 前第一夫人「聲」援

2017-09-22 23:44

〔記者吳正庭／金門報導〕第一部以金門特有的歐亞水獺棲地為背景的3D動畫《花帔阿獺》，29日在金門金獅影城舉辦首映會，全片貫穿金門地景地物、人物風情，還邀請前總統夫人周美青擔任「聲優」，把第一次動畫配音的處女作獻給金門！

《花》片導演楊仁賢曾為美國迪士尼卡通完成多部動畫影片，2014年執導台灣3D立體動畫電影《桃蛙源記》，後來以《青蛙總動員》片名進軍中國，連續3週進入中國電影10大排行榜，創下1000多萬人民幣票房，也成為台灣動畫片在中國上映最佳票房紀錄。

隨水獺主角遊遍金門

金門縣文化局說，楊仁賢以擅長的立體動感電影手法，展現《花》片中一氣呵成的追逐冒險旅程，並邀請前總統夫人周美青擔任兩隻水獺主角中的「小金」聲音演員，這也是周美青第一次為動畫配音。

縣文化局長呂坤和說，《花》片特別針對3D及4D的特效表現，在鏡頭連動設定上，完全依照國際IMAX（Image MAXimum，最大影像）電影規格製作要求，場景設計以金門特有景點、建築、市集等元素來創作，在真實到虛幻間劇情穿梭應用。

角色則以金門特有的保育動物水獺為創作主角，結合金門可愛有趣人物個性，賦予造型新意，讓全片更吸睛、有趣。

劇中主人翁說金門腔

為了盡量接近劇情中「金門腔」的韻味，小男主角現實中的88歲的「阿豆阿嬤」，集合南北8個加起來400多歲的兒女，大家一字一句推敲金門話的時態與動作，希望能呈現道地的金門味。

29日在金獅影城首映

呂坤和說，《花》片獲得「105年金門縣文化局影視補助案」補助拍攝，期盼結合動畫電影產業促進在地文化與旅遊發展；並希望透過亞洲第一座超巨幕4D體感旗艦廳的金獅影城播映，享受完全由國人自製的迪士尼Disney等級、以金門元素創作的3D立體動畫電影。