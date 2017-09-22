獎勵抓蜥蜴前6人就領光97萬 民眾抓到幾萬隻領不到錢

民眾補捉一大袋一大袋的沙氏變色蜥蜴繳交領取獎金。（記者林宜樟攝）

2017-09-22 22:15

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉有不少「沙氏變色蜥蜴」及「綠鬣蜥」，縣府為維護環境生態，辦理外來種蜥蜴獎勵收購，原訂從今天起至11月10日，每週五在水上鄉三界埔苗圃辦理；因今年沙氏變色蜥蜴獎勵金從3元提升到5元，讓民眾搶著抓，甚至傳出先收購賺價差，97萬1千元獎金額度今天就登記完畢。

根據嘉義縣府統計，50公分以下的綠鬣蜥一隻150元，沙氏變色蜥蜴一隻5元，今天排隊前6人繳交800多隻綠鬣蜥，約16萬8千隻沙氏蜥，一下子就登記完獎金額度。

由於已有不少村民捕捉等待領獎，卻發現6個人將獎金領完，氣得在登記現場與工作人員爭執；嘉義縣議員林緗亭、詹琬蓁等都接獲民眾陳情，指辛苦捕捉的沙氏蜥換不到獎金，有些人捉了好幾萬隻卻排不到獎金。

有民眾笑說，應該研發「沙氏變色蜥蜴」及「綠鬣蜥」新菜色，很快就會被抓光，或許還能外銷，也有人懷疑是不是先養再交領補助，也有傳出有人先用3元或3.5元大量收購，再領補助賺價差。

林緗亭、詹琬蓁等建議縣府先爭取今年的補助獎金，讓已捕捉蜥蜴的民眾可領獎；林緗亭則建議應結合生態環境教育舉辦抓沙氏變色蜥蜴大賽，計算數量後再提供前幾名獎金，比較公平，較不引發爭議。

嘉義縣府農業處綠化保育科長石蕙菱說，會再研議更好、更公平的方案來辦理捕捉獎金發放規則，並盡快向農委會爭取今年底前再補助獎金經費。