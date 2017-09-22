週六天氣仍偏熱 中南部空品糟減少外出

明天中部以及雲嘉南的空氣品質為「對所有族群不健康」的紅色警戒。（資料照，記者黃志源攝）

2017-09-22 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕明（23）天東半部偶有局部短暫陣雨，西半部天氣則較為穩定。體感上，白天還是略為悶熱，早晚則較為舒適。須特別注意的是，明天中部以及雲嘉南地區，空氣品質為「對所有族群不健康」的紅色警戒，提醒出門要攜帶口罩，並減少午間做劇烈運動。

據環保署網站，明天中部以及雲嘉南的空氣品質為「對所有族群不健康」的紅色警戒，指標汙染物為細懸浮微粒與臭氧，提醒上述地區的民眾出門時，務必要配戴口罩。另外北部、高屏以及金門空氣品質為「對敏感族群不健康」的橘色警戒，提醒注意。其他各地皆為普通至良好。

中央氣象局預報指出，明天由於南方有低壓雲系往西通過巴士海峽，位於迎風面的東半部，不定時會有局部短暫陣雨。西半部天氣較為穩定，上午多雲時晴，午後中南部地區與北部山區有局部短暫陣雨，提醒攜帶雨具，並且提防突如其來的較大雨勢。

溫度方面，明天西半部高溫大約34至35度，東半部高溫略低，大約32至33度。感受上還是較為悶熱，不過清晨與夜晚則較為涼爽舒適。

紫外線指數的方面，明天全台各地皆為過量級，出門遊玩務必做好防曬措施。

《天氣風險公司》指出，不只台灣，此次涵蓋東亞的穩定大氣環流，讓空氣污染物在這個區域內不斷累積。微量的臭氧雖然有利於殺菌，但是大量的臭氧可能會刺激身體，猛打噴嚏、咳嗽或是流鼻血。而臭氧的反應是以中午前後為主，太陽下山以後就會減弱，所以建議減少在午後作劇烈運動，只要感到身體不適，應盡量待在室內。目前來看，一直到下週一、二恐怕汙染的情況都還會持續，要有長期抗戰的心理準備。

提醒出門要攜帶口罩，並減少午間做劇烈運動。（圖擷取自環境保護署）

明天西半部高溫大約34至35度，東半部高溫略低，大約32至33度。（圖擷取自中央氣象局）