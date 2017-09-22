秋蕉肉質Q彈品質佳 農糧署掛保證

農委會農糧署今年致力促銷香蕉，圖為香蕉和所產製的點心加工品。（農糧署提供）

2017-09-22 21:26

〔記者吳欣恬／台北報導〕今年沒有嚴重颱風侵台，讓前2年因颱風災損嚴重減產、價格居高不下的香蕉，今年量多價廉。農委會從5月入夏起開始一連串促銷活動，目前品質佳的秋蕉將上市，農糧署宣布展開今年最後一波的促銷活動，請民眾多加把握。

農委會農糧署為穩定今年香蕉產銷，自5月起陸續啟動多項產銷調節措施，包括輔導業者拓展外銷、超商擴大行銷、啟動企業訂購、體育賽事促銷、國軍副食及監所團膳、平安蕉活動及致贈弱勢團體、希望廣場定點展售及產製加工品等措施，至今已促銷1萬1822公噸的國產香蕉。其中包括致贈關懷弱勢團體的數量達2萬9550公斤，共計924個弱勢團體4萬9565人受惠。

農糧署副署長蘇茂祥指出，時序入秋，南投、雲林等地主產的秋蕉開始採收上市。秋蕉因為日夜溫差大，所以肉質Q彈，質優味美，農糧署特別媒合產地供貨團體以感恩回饋價，每箱400元（15公斤，含運費）促銷，呼籲民眾一起來揪團採購，支持蕉農。

蘇茂祥說，這波促銷鼓勵企業或團體，自即日起至10月20日止，購買香蕉贈送員工或揪團訂購，由中華民國果菜合作社聯合社管控品質，精選上等蕉以每箱400元優惠價格供應，並採全程冷鏈低溫物流配送到家。

訂購專線（中華民國果菜合作社聯合社04-8783051，04-8783052）或至該社寶島好農蔬果易購平台下單訂購。