訓練機成功起降恆春15次 機場人員嘆：不能飛是藉口

8月至今已有15架次民航訓練機，在恆春機場起降。（記者蔡宗憲翻攝）

2017-09-22 20:49

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春機場從103年8月至今都無飛機起降，經上月16日首次有民航訓練中心起降測試後，一個月來已經完成15架次起降，不少機場工作人員私下大嘆，「航空公司不願飛還是不能飛，實在令人玩味。」

22日中午，安捷飛航訓練中心飛機螺旋槳轟隆隆劃過機場上空，雖然僅是觸地訓練，卻帶給居民不少期盼，希望機場就此成功活化，民航機重回恆春半島，甚至帶來高素質的日韓遊客。

「旅遊旺季沒有落山風，什麼原因不能飛？都是藉口罷了！」一名資深機場人員看著近期順利起降訓練的安捷飛航訓練中心飛機，納悶指出，每年4月中至10月中是恆春半島旅遊旺季，也沒有落山風侵襲，「薑母鴨都能開半年、休半年，賺錢的飛機做不到？」

機場人員表示，自上月16日首次測試成功後，安捷陸續在本月9日、10日、18日及22日，成功執行越野飛行的觸地訓練，共有15架次起降記錄，塔台及機場消防人員，都相當興奮的執行任務，迎接「有人坐」的飛機。

當地資深導遊老許表示，恆春機場在夏天旺季仍是堪用的機場，除了屏縣府嘗試的「包機」外，穩定的北恆航線絕對有市場，能縮短交通時間，有助於國際旅客選擇墾丁地區旅遊外，更能設法開創恆春至蘭嶼、綠島、澎湖等跳島旅遊航線。