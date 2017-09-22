海安路改造工程影響生意 南市府擬降市場租金

勘海安路景觀改造工程分段施工，中央軸帶挖大樹穴將植栽綠化。（記者洪瑞琴攝）

2017-09-22 21:25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「府城軸帶」海安路景觀改造工程，是南市重大建設，工期長達近1年，雖然分階段施工，但封街施工影響沿線商家生意，副市長吳宗榮今日率隊會勘施工程情形，並指示經濟發展局市場管理處研議公有市場租金減免可行性。

海安路景觀改造工程範圍由府前路至民族路全長約800公尺，施工路段需於道路側邊挖設深近2米的樹穴，以及相關排水設施及突出平台打除等工程，因該路段完成後單向車道僅5.5米寬，考量施工動線、施工防護措施及維護用路人安全等因素，採階段性封街施工，分成府前路到中正路、中正路到民生路、民生路到民族路等3階段，全線工期預計明年6月完工。

對於海安路工程施工影響沿線店家及臨近市場生意，吳宗榮表示，已請市場管理處研議公有市場租金減免的可行性，另外為避免影響農曆年節購物消費旺季，第2階段工程（中正路-民生路）將會趕在農曆年前階段性完工，第3階段工程（民生路-民族路）在農曆年後才進場施作。

都發局並表示，施工期間若有大型市集或特別節日活動，也會在不影響施工安全下，請施工廠商視情況開放部份通行或局部開放，針對既有人行道施工改善時，主動和店家溝通協調，原則上以既有人行道範圍內配合現場狀況進行施工調整，不因施工而拆除既有結構體。

此外，沙卡里巴、水仙宫店家反應，日後完工後其機車停車格位不能比原先少，建議在民族路北側、中正路及民權路旁是否可增劃機車停車格位，市府表示已請交通局研議。