認識失智症 萬華剝皮寮舉辦「珍愛記憶嘉年華」

2017-09-22 21:37

〔記者譚偉晟／台北報導〕由台灣失智症協會、台北市立心慈善基金會、台北仁濟院及台北仁濟院附設仁濟醫院聯合主辦的「2017國際失智症月 珍愛記憶嘉年華」活動，將從即日起到9月24日於萬華剝皮寮老街舉辦。透過老街空間的布置，規畫了各類失智症認識空間與懷舊生活體驗空間，希望能邀請民眾參與，以便對失智症有更多的認識。

台灣失智症協會賴德仁理事長表示，根據2017年國際失智症協會（ADI）的資料，推估2017年將會新增1000萬個失智症案例，全球失智症人口也將從近5000萬人，到2050年上升到1億3150萬人，其中台灣失智症人口今年恐將超過27萬個，到2061年推估將超過85萬人。台灣正面臨少子化的問題，照護人力的短缺導致失智症的患者更需要社區民眾的支援。

對此珍愛記憶嘉年華活動，邀請多個社福團體與醫療單位，打造了18展間做為失智症的衛教宣導，還有包含「艋舺書局」、「青春照相館」、「記憶探索館」等展間，透過不同的情境吸引民眾了解失智症。

此外台北仁濟院與台北仁濟院附設仁濟醫院也在現場設點，為大眾進行免費記憶健檢及衛教講座。同時現場還有失智症患者擔任店員的「驚喜甜點店」，讓失智症患者可以直接感受到參與民眾的鼓勵與關懷。