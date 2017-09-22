國道湖口聯絡道縮短分隔島 改善車流交織險境

新竹縣議員陳栢維說，接獲許多鄉親抱怨，在湖口交流道匝道出口，南下順向右轉的車流，容易和平面道路的車流發生衝突。（記者廖雪茹攝）

2017-09-22 21:38

［記者廖雪茹／新竹報導］國道1號湖口交流道匝道在出口聯絡道處，常見快、慢車道車流交織的險象，還有用路人被檢舉穿越槽化線而遭開罰3000元；縣府工務處剷除約135公尺的分隔島，延長緩衝區，昨天完工後，許多駕駛人感覺交通獲得明顯改善。

國道北上欲前往湖口鄉市區的民眾，下湖口交流道匝道之後接竹9線聯絡道，經常選擇右切慢車道，通過「髮夾彎」接中湖路；但在快、慢車道切換過程，因距離僅數公尺長，車流交織過於緊密，險象環生，屢傳擦撞事故，也造成匝道壅塞，甚至回堵到國道上。

縣議員陳栢維表示，他接獲許多鄉親抱怨，在上述匝道出口，南下順向右轉的車流，容易和平面道路的車流發生衝突；因此他提案建請縣府改善。另也有鄉親在匝道出口切換車道過程，被人以行車紀錄器檢舉，車子穿越槽化線，且一罰就是3000元，痛批該處交通動線設計不良，根本是個「陷阱」。

縣府表示，經交通旅遊處邀集道安專家和相關單位現勘，評估認為可縮短竹9線的分隔島，以提供交織車流更大的緩衝空間。工務處20日起委外施工，剷平分隔島約135公尺，並搭配網狀線、雙白線和單白線，讓用路人依循行駛。

完工後，民眾認為延伸快、慢車道的切換距離後，可同時注意左、右方來車，提高安全性。