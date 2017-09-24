搞懂租車＆行車原則 日本自駕超好玩

在日本自駕旅行，能更深度體驗當地的文化且旅遊時間彈性。（圖片提供／跟著雪倫愛出走）

2017-09-24 07:30

〔記者簡亭宇／台北報導〕選擇海外自駕旅行探索國外各地，除了能更深度體驗當地的文化，旅遊時間也很彈性，但要注意的「眉角」不少，旅遊達人超級旅行貓建議新手可選擇日本為首次挑戰目標，只需謹記下列幾點注意事項，就能玩得盡興又安全。

首先出發日本前要先上網租車、購買汽車保險並到監理所更換日本譯本駕照，旅遊達人超級旅行貓說：「建議上日本樂天網站（travel.rakuten.co.jp/cars/）租車、比價，在這網站有時能發現比官網更划算的價格。」於出發時攜帶本國駕照、日本譯本駕照、護照，並將租車訂單列印出來，即完成日本自駕的事前準備工作。

到日本當地租車公司辦理完租車手續後，取車時謹記細心檢查車子狀況，除了車身有無刮痕外，車胎和雨刷狀況也要檢查，若有問題馬上反應，免得產生糾紛，最後請工作人員將車用GPS語言校正成中文，即可開心出發。

旅行途中因日本與台灣駕駛方向不同（日本爲右駕、台灣為左駕），所以必須加倍留意行駛安全，若真的發生交通意外，切記停留在原處並馬上報警，擅自離開現場會導致保險無法理賠，甚至可能會被租車公司收取高額理賠金。另外，與台灣黃線可臨停的習慣不同，日本路邊黃線不可停車，違反規定會被罰款，需多加注意，最後還車時須將車子汽油加滿，超級旅行貓也提醒大家：「別把行程時間安排太緊促，用優閒步調瘋日本才是王道！」

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