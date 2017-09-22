校園拆大樓「減重」！ 草嶺國小創先例

2017-09-22 21:30

［記者黃淑莉／雲林報導］古坑草嶺國小舊校區在2008年辛樂克颱風期間因邊坡土石大面積崩塌，地質專家探勘後認為地質不穩定，建議學校待地質穩定再使用，校方今年5月委託技術公司進行地質監測，並將拆除一棟教室大樓「減重」，確保校園及學童安全。

草嶺國小舊校區從辛樂克颱風後閒置至今，社區有團體有意借用做為工藝教室，校園活化引起關注，雲林縣府教育處長梁恩嘉指出，草嶺國小舊校區為學校用地，現正進行地質監測中，若安全無虞，學校也有需要，還是要以學校使用優先。

草嶺國小校長林丙茂表示，草嶺國小是雲林最「高」學府，新校區校舍建築別具特色，許多遊客、村民稱宛如「天空之城」，不過校舍空間有限教室不足沒有專科教室，連操場也沒有，受限場地體育課學生都只能打籃球、躲避球、羽球，田徑運動都不能做。

林丙茂說，辛樂克風災已過9年，這幾年舊校舍附近沒再發生大面積土石崩塌，為確定地質是否安全，學校今年5月委託地質專業技術公司監測地質，預計年底或明年初會有結果。

林丙茂表示，考量學校及使用者安全，校方已向縣府提報拆除緊鄰崩塌地的一棟教室大樓，減輕地質壓力，若監測結果地質安全無虞，舊校區將做為學校生態體驗教育場域，讓學生有更寬敞活動空間。