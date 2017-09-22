說的比唱的好聽！台語唸籤詩 學「7聲8調」

台中文學館母語文學特展現場設置籤詩諺，供民眾抽籤，很有趣。（記者蔡淑媛攝）

2017-09-22 20:26

〔記者蔡淑媛／台中報導〕說得比唱得好聽！台中文學館開館週年，文化局今天開展「母語文學特展」，以唸謠、詩歌、小說呈現母語文學創作，並設置「抽靈籤」，籤詩上的俗諺傳承母語的人生智慧，相當有趣。

「獅虎豹鼈，猴狗象鹿」呈現台語最有趣「8音口訣！」文化局長王志誠、也是詩人路寒袖，他說，而國語只有4個聲調，但台語聲韻學有「7聲8調」，變化豐富，音韻迷人，8個聲調有不同口訣可記，而且台語還會變調，神秘有趣。

特展分7個展區，從文學發展歷史變遷到文學表現形式，設計台語8聲調裝置，以聲調、歌謠搭配對應口訣燈光，讓觀眾了解台語抑揚頓挫的聲調之美，並設置大樹腳的人生哲學互動區，透過「抽靈籤」互動設計，認識先人的智慧俗諺。

「甘願做牛，毋驚無犁通拖」這首台語籤詩為中吉，比喻下定決心，不畏艱苦，努力做事就不用擔心沒事可做；還有客語小吉籤詩「手腳好過家，腳痛好繡花」喻人生一刻都不要浪費，如果手痛無法工作，就到鄰家串門子，腳痛就在家繡花！

設置籤詩包含台語、客語及原住民語俗諺，共37首，提供看展民眾抽取籤號，對號拿取籤詩，籤詩分為大吉、中吉及小吉，民眾唸讀籤詩內容，了解諺語俗諺的文字內容與解釋，增加趣味互動。

母語文學特展展到明年3月底，文化局編審林承謨說，母語文學發展3、4百年，這次展覽著眼現代文學，展出從1885年教會公報開始的民間文學，台語能說得比唱得好聽的原因在於聲調豐富，文化局首次「把台語8聲調口訣拿出來玩」，讓民眾了解台語音調的趣味，也體會蘊積豐沛母語文學創作力。

這次特展是雙主題展，另有「生命的鼓手─陳千武特展」，追憶這位「詩是一種抵抗」的詩人。