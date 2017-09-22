當孩子的貴人！熱血校長讓弱勢學童感受愛

2017-09-22 23:24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕928教師節即將到來，台中市今天表揚優良教育人員，師鐸獎、教育奉獻和資深教師等多個獎項，有獲獎校長重視弱勢學童教育，並擴至全校學生成立課後教學；有校長教職40年，因材施教、快樂教學，熱情不減，立誓成為孩子的貴人；也有老師退而不休，全台跑透透致力推廣音樂教育。

六寶國小鮑瑤鋒 春風化雨獲師鐸獎

獲得師鐸獎的大雅區六寶國小校長鮑瑤鋒從事教職35年，15年校長生涯教過偏鄉、中型和大型學校，特別重視弱勢學生教育。最早在后里育英國小任職時，當地無公立幼兒園，看到幼童只能在廟旁活動中心上課，他四處奔走，協助拆除老舊校舍，打造當地第一所公立幼兒園。

「小學階段很重要，更要讓弱勢的孩子在小學就感受到愛與支持！」鮑瑤鋒說，後來轉任潭陽國小、六寶國小，除了讓弱勢學童成立課後照顧班，也擴大到全校學童，平日下課後加強課業輔導和體能活動，週六上午安排社團活體，讓孩子不用只上安親班，更能因材施教，也讓家長安心，曾帶領潭陽國小獲得教學卓越獎2金1銀和兩次閱讀磐石獎。

七星國小黃進傳 快樂因材施教40年

后里區七星國小校長黃進傳獲得40年資深教師獎，已經60歲的他一直樂於教學，5年前也曾面臨「五五優退方案」，眼見身邊同事、朋友都退休了，而感到猶豫，但他覺得，與學生在一起很快樂、充實，選擇堅持投入。他說，有緣教孩子是情分，希望能做孩子的貴人，在他們最需要時拉一把。

黃進傳教育方式也與時更進，發展多元教育和社團活動，培養孩子自信，也激勵教師，為內埔國小發展書法、柔道、角力、蕯克斯風等教育特色；今年調到較偏遠的七星國小，則要強化閱讀讀風氣。他說，教學很快樂，要一路教到不能教。

音樂老師郭焜照 退而不休推廣直笛

音樂老師郭焜照教學31年，7年前退休，仍持續從事音樂推廣教育工作，成立直笛二人組，全台中小學走透透推廣，並義務擔任社團指導老師，也當街頭藝人。

昨天林佳龍頒獎表揚師鐸獎18人、教育奉獻獎6人、40年資深優良教師20人、30年資深優良教師、優良教育行政、特教、教保人員等共416名。