中國節目台大開唱 網友號召拿台灣旗進場

中國選秀節目「中國新歌聲」24日在台大田徑場舉辦演唱會。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-09-22 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕北市府協助中國選秀節目「中國新歌聲」24日在台大田徑場舉辦演唱會，被質疑拿稅金協辦中國統戰活動、影響台大師生活動還毀損場地，引發外界非議。今有網友在臉書發起活動，號召民眾屆時持加油標語、國旗或台灣旗參加演唱會，要「讓中國了解台灣人的友善」。

中國浙江電視台的「中國新歌聲」節目邀集中國藝人、台灣校園樂團，在台北市文化局協辦下，24日要在台大田徑場舉辦「2017中國新歌聲—上海．台北音樂節」演唱會。文化局表示，該演唱會為雙城論壇後續交流活動，根據北市與上海市互簽文化交流合作備忘錄及兩市藝術節交流合作備忘錄而舉辦。

今有許多網友在臉書轉貼訊息，號召民眾於24日下午4點到北市中山堂索取「中國新歌聲」演唱會門票，並攜帶加油標語、國旗、台灣旗進場，為場內台灣本土樂團加油，也為場外台大抗議學生加油。該訊息指出，經詢問北市文化局，上述物品都可攜帶入場，屆時也可能在場外發送，歡迎踴躍索取。

發起網友表示，希望別再發生沒收國旗、台灣旗的遺憾事件，也希望透過浙江衛視的轉播，讓中國了解台灣人的友善。