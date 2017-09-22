后里泰安社區認養保安林 廢棄物傾倒止步

2017-09-22 18:14

〔記者李忠憲／台中報導〕為維護森林水土保持及防護自然災害，東勢林區管理處與民間合作捍衛保安林，今與后里泰安社區發展協會簽訂備忘錄，由協會認養編號1405號約18公頃的土砂捍止保安林，除讓民眾更了解環境保護外，也能帶動產業融入當地觀光。

保安林用於防禦危害，發揮森林保育水土及防護自然災害效果，因此需要人手維護。林務局東勢林管處今年開始積極結合民間力量，一起守護保安林。繼今年已與永信基金會簽署，由他們認養編號1410號，面積約2.6公頃保安林，今天也與后里區泰安社區發展協會簽署，認養編號1405號，面積達18公頃的土砂捍止保安林。

東勢林管處處長蕭崇仁表示，1405號保安林面積93公頃多，林相覆蓋非常好，惟土地權屬為國、公、私有，較為複雜，若要維護保安林之完整與功能，需要結合在地的力量。泰安社區發展協會「無償」認養，主要工作以通報傾倒垃圾（廢棄物）、森林火災、林木病蟲害等事件，第一時間通報後，林管處即派員處理，未來對經營維護保安林，有很大幫助。

林管處也現場說明保安林之緣由、保護對象，並利用UAV攝影拍照，由空中鳥瞰保安林之美，讓在地居民更認識所居住之保安林及其重要性。

后里區泰安社區發展協會表示，84年成立以來，致力於社區環境改善及社區總體營造運動，多年來榮獲多項殊榮。泰安地區民風純樸，區內有泰安火車站古蹟、泰安老街、后里圳、隘勇古道、落雨松園區，很高興能參與保安林維護，希望能帶動產業融入觀光。