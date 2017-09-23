下班想小酌？ 美味「饞食」好去處報你知！

2017-09-23 07:30

〔記者黃雅雯／台北報導〕下班「鬆」一下，去居酒屋聚餐，不僅能舒壓、大聊八卦，也能大啖美食！這家位於台北別有風格的居酒屋「饞食坊」，是由在大學一起念電影的大仔、小安和孟彥一起打造而成，他們各自邁入職場數年後再聚首，但這次不拿攝影機，而是用一家店拍出屬於自己的紀錄片！

負責裝潢設計的孟彥這麼形容：「原本都要去別人家找朋友，現在是回自己家找朋友，難得的是，這家店對我們3人的意義，從4年前到現在都一樣，沒有改變。」

掌管廚房菜色的大仔說：「燒飯是我的興趣，也是排解壓力的方法。刻意要學日本居酒屋反而做不道地，那就端出平常在家做的料理，自然而然就有台灣味。」所以像是滷肉飯、花椒麵、鹹酥雞、皮蛋豆腐，平常在居酒屋看不到的菜色反而成為亮點。炸物除採用在地食材外，更會利用在地調味醬做變化，且店裡只賣台灣製造的酒，不管是自釀啤酒、威士忌甚至是小米酒，只要好喝都推薦！即便饞食坊沒有豪華料理，但希望透過13坪的小空間，充分展現台灣這塊土地的多元風味和美好。

個性迥然的3人能成功合作，小安分享「因為彼此，讓我們認知到自己的缺點，要改變很難，但我們開始懂得跟它共存」。孟彥則補充說，我們重視比錢更重要的東西。大仔形容饞食坊像是一條船，帶領認識新的朋友，開始新的生活，如果你進來覺得自在或喜歡這邊的菜，歡迎你從客人變成朋友，一同享受這裡的風景。

饞食坊：（02）2755-5859，台北市信義路四段30巷8弄13之1號

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