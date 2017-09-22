澎湖國小首座自造者基地 中興國小揭牌

2017-09-22 17:08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣國小首座自造者基地，今在中興國小揭牌成立，議長劉陳昭玲、馬公市長葉竹林、澎湖縣政府參議曾慧香、教育處長葉子超等人都到場觀禮，並由中興國小校長陳智賢與國立高雄師範大學科技學院院長林鴻銘完成簽約儀式。

林鴻銘指出，「12年國教課綱中將程式設計列為必修課程」，而先進國家也強調科學、科技、工程、數學及設計等學科知識的整合運用。因此，透過資訊與科技課程，未來學生要學習電腦繪圖、程式語言設計、數位控制、數位感測與物聯網等數位概念，結合3D列印與雷雕機設備輔助，期盼將更多創意課程帶入學生的學習中。

中興國小教學團隊積極推動「科技翻轉」來強化「教」與「學」的行動力，透過行動載具、雲端平台、無線網路打造自主學習的校園風格，藉著網路讓學習的觸角可以無限延伸。今與高師大合作成立「FabLab-NKNU澎湖中興基地」，為小朋友打造了「3D列印與雷雕教室」、「創意發想教室」與「木工教室」等多元的學習空間，期盼每個小朋友都能透過自己的雙手實現自己的「創新與創意」。

「高師大自造者基地-澎湖中興基地」揭牌儀式，由議長、市長及縣府參議、高師大、中興國小團隊及各國中小校長共同參與，也是18個行星基地中第15個揭牌，讓與會的來賓與校長們都能感受到科技為教育所注入滿滿的創新與活力。