最後3隻民間飼養台灣黑熊 分送北、高動物園照養

2017-09-22 17:11

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府基於動物福利考量，同時推動台灣黑熊保育，將轄內民間飼養、也是國內最後3隻合法登記的台灣黑熊，今天（22日）將其中2隻北送台北市立動物園照養，另1隻11月送往高雄壽山動物園，終結私人飼養台灣黑熊行為。

屏東縣長治鄉李姓鄉民合法飼養的3隻台灣黑熊，其中1隻母熊是在野生動物保育法公告實施前就飼養迄今，飼主用心照顧超過30年。而縣府定期查核飼養情形，也邀請學者專家定期為熊健康檢查。野外的台灣黑熊，壽命平均約25年左右，而人工圈養的黑熊壽命能超過30年，相當不容易。

兩隻今送台北市立動物園

屏東縣農業處長黃國榮說，原飼主去年過世，家人雖與黑熊有感情，十分不捨，但考量黑熊專業照料、飼養安全性以及推動台灣黑熊域外保育復育計畫等，與農委會林務局、台北市立動物園及壽山動物園協調後，決定2隻交由台北市立動物園收養，1隻由高雄市壽山動物園收容安置，動物園及復育機構圈養的台灣黑熊也會配對，增加遺傳多樣性，同時做為野外族群保育與研究的重要來源。

台北市立動物園於9月21日、22日派遣專業團隊南下運送1公、1母兩隻黑熊，擔心動物長途運輸不適，屏東縣政府也僱用空調貨車，由台北市立動物專任園獸醫師陪同載運護送，以確保黑熊安全抵達台北。

另一隻11月送壽山動物園

至於另1隻公熊，則需等壽山動物園籠舍整修完成，預計11月份搬遷。

屏東縣政府呼籲，除了依野生動物保育法公告為保育類野生動物前即持有，或依法取得並經向主管機關辦理登記的保育類野生動物，保育類野生動物不得飼養、繁殖。