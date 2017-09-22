宣傳活動摔落舞台 熊讚報平安連說5次「我沒事！」

熊讚在臉書向粉絲報平安，連說了五次「我沒事！」。（圖取自熊讚Bravo臉書）

2017-09-22 17:48

〔即時新聞／綜合報導〕台北世大運吉祥物「熊讚」在賽事結束後廣受民眾歡迎，日前也正式升格成為北市府唯一吉祥物，不過今天上午出席「世界犀牛日」的宣傳活動上，卻不慎跌落舞台，事後熊讚也在臉書粉專上，向粉絲報平安，連說了五次「我沒事！」。

今天熊讚在出席「世界犀牛日」的活動，期間因重心不穩不慎踩空，面部朝下重摔在地，讓現場不少民眾嚇壞，所幸工作人員馬上發現上前即刻救援，並將熊讚攙扶離場檢查傷勢。

「我沒事！我沒事！我沒事！我沒事！我沒事！」熊讚表示，因為很重要，所以要講三遍，可是講了五遍，就是要強調「我很好，真的沒事！」熊讚指出，雖然今天不小心從舞台上跌落，但熊讚他是受過專業跌倒訓練過的（小孩不要學喔，熊熊有練過），就像學柔道一樣，摔別人之前要先學會被別人摔。

熊讚說，雖然他有痛痛，但真的沒有破皮流血，也沒有骨折跛腳，也請大家看到新聞報導後，不要為他擔心！跌倒不重要，保育的工作才是請大家要「畫重點」。

文章也吸引許多「熊粉」留言，「我剛剛看到你掉下來的新聞，我的心都碎了 大家都愛你，但是希望你每天平安，健康，快樂，長大」、「跌在熊身，痛在我心」、「謝謝你為保育盡心力！知道你沒事真的太好了！要多注意安全喔^^」、「熊讚……秀秀……你好棒不怕痛」、「熊讚！我會為你請柯 P 給你一箱香蕉（如你所願）還有敷敷，秀秀，要保重喔！」。