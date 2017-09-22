寧園珍愛記憶嘉年華 營造失智友善社區

2017-09-22 16:50

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣參加「全球失智症公約」萬人簽署活動得人數，曾名列全台第一，寧園安養院今天舉辦「珍愛記憶嘉年華」失智症宣導活動，志工為長輩們精心打扮，穿上典雅的旗袍禮服與社區團體走秀表演，希望大家一起來關懷失智照護，營造失智友善社區。

台灣失智症協會每年以9月為失智症衛教宣導期，串連全台22個縣市辦理相關活動，位在湖口鄉的寧園安養院，是衛生福利部社會及家庭署委託天主教會新竹教區，辦理的公辦民營失智照護機構，園方今天結合友善的跨專業團隊、鄉里、企業、學校、愛心團體和商店等6大類別，共同支持失智關懷。

活動由主教李克勉主持祈福儀式揭開序幕。志工們精心為失智長者打扮，穿上亮麗的旗袍走秀，讓長輩的生活更亮麗多彩。

會中，1名家屬獻花給園方並感性致詞表示，她的妹妹是重度智能障障，8年前住進寧園後，早已把寧園當作自己的家；姐夫因失智和視障，1年半前也入住寧園，現在失智症狀獲得改善，她十分感謝寧園温馨和專業的照顧，讓患者和家屬都能找回平靜的生活，她還自編一首歌來感謝寧園工作人員。

園方也貼心準備懷舊小吃，提供失智篩檢服務，並展示長者的學習成果。

寧園安養院院長段雷表示，台灣在2013公告失智症盛行率調查，65歲以上老人失智症盛行率約為8％，推估2016年全台超過26萬失智人口，以1年增加1萬人口推算，2061年將突破85萬人，政府應嚴肅看待失智症帶來的衝擊。

湖口鄉長林志華、議員吳淑君等人，呼籲各界改變對失智症的恐懼及消極作為，積極地認識失智症，並給予友善和包容。